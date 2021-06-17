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時計 2021/06/17 20:47

種子島沖の九七艦攻機　沈没地点の波高く調査２日連続できず　期間は22日まで

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海底に裏返った状態で沈む九七式艦上攻撃機＝西之表市国上の喜志鹿崎沖
海底に裏返った状態で沈む九七式艦上攻撃機＝西之表市国上の喜志鹿崎沖
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　日本戦没者遺骨収集推進協会は１７日、西之表市国上の喜志鹿崎（きしがさき）沖に沈む旧日本海軍の九七式艦上攻撃機の遺骨調査を、しけのため１６日に続いて中止した。

　調査団によると、１７日は午前、午後の２回、金属探知機を使った危険物調査などを予定。沈没地点の周辺は波が高く、作業船の停泊が難しいと判断した。

　事前に計画した調査期間は２２日までで、遺骨の有無を確認するため、機体の引き揚げを予定している。名雪文明団長は「期間内で終えられるよう作業工程を工夫したい」と話した。
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