踏切で列車にはねられる　女性が意識不明の重体　ＪＲ日豊線　鹿児島・姶良

１７日午後３時２０分ごろ、姶良市加治木町本町のＪＲ日豊線柳田踏切で、国分発鹿児島中央行き普通列車（２両編成）に女性がはねられた。女性は頭などを強く打ち、意識不明の重体。乗客６３人にけがはなかった。姶良署は女性の身元や事故の原因を調べている。現場は加治木駅から約４５０メートル鹿児島中央寄りの加治木市街地にある踏切。同署によると、事故当時は遮断機が下りた状態で、女性は踏切内にいた。ＪＲ九州によると、特急列車上下２本と普通列車上下４本が運休、特急下り１本と普通上下３本が最大１時間３分遅れ、約８００人に影響が出た。