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2021/06/19 06:30
大麻草32本を営利目的で栽培 吸引用の乾燥大麻も所持 逮捕の男「自分で使うため」 鹿児島・伊佐
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伊佐湧水署と県警組織犯罪対策課は１８日、大麻取締法違反（営利目的栽培、所持）の疑いで、伊佐市菱刈川北、農業の男（４８）を逮捕したと発表した。
逮捕容疑は５月１３日午前７時１０分ごろ、自宅室内で大麻草３２本を営利目的で栽培した上、吸引用の乾燥大麻を所持していた疑い。男は同日、所持容疑で現行犯逮捕され、同法違反（所持）の罪で起訴拘留中。６月３日、栽培していた疑いでも逮捕された。
同署によると、男は「自分で使うために栽培した。営利目的ではない」と供述している。県警は営利目的で栽培していたと見て仕入れ先や販売ルートを調べる。
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