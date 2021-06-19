大麻草32本を営利目的で栽培　吸引用の乾燥大麻も所持　逮捕の男「自分で使うため」　鹿児島・伊佐

伊佐湧水署と県警組織犯罪対策課は１８日、大麻取締法違反（営利目的栽培、所持）の疑いで、伊佐市菱刈川北、農業の男（４８）を逮捕したと発表した。逮捕容疑は５月１３日午前７時１０分ごろ、自宅室内で大麻草３２本を営利目的で栽培した上、吸引用の乾燥大麻を所持していた疑い。男は同日、所持容疑で現行犯逮捕され、同法違反（所持）の罪で起訴拘留中。６月３日、栽培していた疑いでも逮捕された。同署によると、男は「自分で使うために栽培した。営利目的ではない」と供述している。県警は営利目的で栽培していたと見て仕入れ先や販売ルートを調べる。