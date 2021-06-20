おれんじ鉄道、普通列車が子ども２人と接触　出水市野田　出水―川内の運転見合わせ

２０日午後３時１５分ごろ、出水市野田の肥薩おれんじ鉄道野田郷－折口間で、川内発八代行き普通列車が子ども２人と接触した。出水市消防本部によると、２人はいずれもけがをしており、意識はある。同社によると、現場は餅井踏切から野田郷側へ約５００メートル。事故の影響で出水－川内間で運転を見合わせている。