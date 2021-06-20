TOP鹿児島のニュース 社会 事件・事故
時計 2021/06/20 17:12

おれんじ鉄道が運転再開　出水―川内

シェア
拡大拡大
　人身事故の影響で運転を見合わせていた肥薩おれんじ鉄道の出水―川内間は２０日午後４時５５分、運転を再開した。
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ