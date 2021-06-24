2000年前のピンクの大輪 令和の今も　大賀ハス開花　鹿児島

鹿児島市犬迫町の都市農業センターにある水生植物園で、大賀ハスが咲き始めた。水面を彩るピンク色の花を眺めようと、連日カメラマンや女性グループらが訪れている。好天に恵まれた２４日は、こぶし大ほどの花が二つ咲いていた。センターによると午後は花がしぼむため、午前９〜１０時ごろが見頃だという。今月下旬には花数も増えると予想している。大賀ハスは、植物学者の大賀一郎博士が１９５１（昭和２６）年に千葉県で発掘し、約２千年前の種子から発芽させた。