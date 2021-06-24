TOP鹿児島のニュース 社会 自然・動物
時計 2021/06/24 17:04

2000年前のピンクの大輪 令和の今も　大賀ハス開花　鹿児島

シェア
鮮やかなピンク色の花を咲かせる大賀ハス＝２４日、鹿児島市犬迫町の都市農業センター
鮮やかなピンク色の花を咲かせる大賀ハス＝２４日、鹿児島市犬迫町の都市農業センター
拡大拡大
　鹿児島市犬迫町の都市農業センターにある水生植物園で、大賀ハスが咲き始めた。水面を彩るピンク色の花を眺めようと、連日カメラマンや女性グループらが訪れている。　

　好天に恵まれた２４日は、こぶし大ほどの花が二つ咲いていた。センターによると午後は花がしぼむため、午前９〜１０時ごろが見頃だという。今月下旬には花数も増えると予想している。

　大賀ハスは、植物学者の大賀一郎博士が１９５１（昭和２６）年に千葉県で発掘し、約２千年前の種子から発芽させた。
水生植物園にある大賀ハスの花やつぼみ＝鹿児島市犬迫町の都市農業センター
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ