自宅で大麻草７本栽培 夫婦を逮捕　 鹿児島・奄美

奄美署と県警組織犯罪対策課は２５日、大麻取締法違反（栽培）の疑いで、奄美市笠利町平、建設業の男と（５４）と妻の女（４８）＝いずれも同法違反罪で起訴勾留中＝を８日に現行犯逮捕したと発表した。２人の逮捕容疑は８日午前７時２０分ごろ、自宅で大麻草７本を栽培した疑い。同署によると、情報提供を受け、同日家宅捜索。鉢に植えられた高さ２０センチ～１メートルの大麻草や、栽培に使ったとみられる器具などを押収した。捜査に支障があるとして認否は明らかにしていない。ビニール袋に入った乾燥大麻のようなものも見つかり、鑑定している。所持の疑いもあるとみて、栽培目的などを捜査している。