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時計 2021/06/27 07:00

諏訪之瀬島の御岳が８回爆発　鹿児島・十島村

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噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
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　十島村・諏訪之瀬島の御岳で２６日、午後１１時までに爆発が８回、噴煙量が中量以上の噴火が１回あった。福岡管区気象台によると、観測できた噴煙の高さは最高１２００メートル。午前０時１８分の爆発で大きな噴石が火口から南約６００メートルに飛んだ。火砕流は確認されていない。気象台は噴火警戒レベル３（入山規制）を継続し、火口から２キロの範囲で警戒を呼び掛けている。
地図・十島村
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