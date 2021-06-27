諏訪之瀬島の御岳が８回爆発　鹿児島・十島村

鹿児島県内で新たに６人感染確認 累計3653人 新型コロナ（更新）

ローカル線の今 無人化１年 「喜び入る駅」消えた活気 遠隔システム導入で業務効率化はできたけど… 利便性低下に不満の声

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米地対空パトリオット部隊が奄美到着 来月１日から陸自と共同訓練