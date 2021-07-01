TOP鹿児島のニュース 社会 事件・事故
 2021/07/01 15:22

女性宅に侵入疑い 31歳男性警官を逮捕　鹿児島県警

シェア
拡大拡大
　鹿児島県内の女性宅に侵入したとして、県警は１日、住居侵入の疑いで、日置市伊集院町猪鹿倉の男性警察官（３１）を逮捕した。
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ