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 2021/07/04 14:28

川転落の運転手、遺体で発見　大型トラック同士衝突　鹿屋

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　３日早朝、鹿屋市吾平町下名の県道で、対向する大型トラック同士が衝突し、１台が道沿いの崖下の川に転落した事故で、行方不明になっていた運転手の男性会社員（６３）が４日午前１１時２５分ごろ、遺体で見つかった。

　鹿屋署によると、転落した川から約１キロ下流の肝属川支流で、うつぶせで沈んでいるのを捜索していた県警機動隊員が発見した。その場で死亡が確認された。
トラックの転落現場付近を調べる警察官ら＝３日午前１０時３５分ごろ、鹿屋市吾平町下名
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