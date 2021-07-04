川転落の運転手、遺体で発見　大型トラック同士衝突　鹿屋

2021/07/04 14:28

３日早朝、鹿屋市吾平町下名の県道で、対向する大型トラック同士が衝突し、１台が道沿いの崖下の川に転落した事故で、行方不明になっていた運転手の男性会社員（６３）が４日午前１１時２５分ごろ、遺体で見つかった。鹿屋署によると、転落した川から約１キロ下流の肝属川支流で、うつぶせで沈んでいるのを捜索していた県警機動隊員が発見した。その場で死亡が確認された。