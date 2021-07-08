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 2021/07/08 13:07

飲んで奄美の自然保護 世界遺産登録応援で寄付付きデザイン缶　アサヒビール

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奄美・沖縄の世界自然遺産登録を応援するデザイン缶
奄美・沖縄の世界自然遺産登録を応援するデザイン缶
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　アサヒビールは「奄美・沖縄」の世界自然遺産登録を応援するデザイン缶の発泡酒を鹿児島県内限定で発売した。１本につき１円を奄美群島広域事務組合に寄付し、奄美の自然保護に活用してもらう。

　糖質ゼロの「アサヒスタイルフリー」の３５０ミリリットル缶。「『奄美』を世界の宝へ」のメッセージと、群島の自然や文化を歩いて体験できる「奄美トレイル」のロゴが入る。ＱＲコードを読み取ると、トレイルを紹介する県ホームページにつながる。
湯湾岳の麓に広がる世界自然遺産候補地の森＝宇検村の湯湾岳展望台から撮影
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