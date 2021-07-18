安全運転するしかない　制服警官130人が立哨　鹿児島・姶良

2021/07/18 08:00

姶良警察署と県警警察学校は、姶良市東餅田の国道１０号で、交通キャンペーンを実施した。制服姿の総勢１３０人が２００メートルにわたり列を作り、安全運転を呼び掛けた。１５日にあった。署員約４０人に交じり、今春採用の初任科学生９０人は「携帯電話禁止」などと書かれたプレートを掲げた。自転車の高校生に敬礼する初々しい姿も見られた。蒲生出身で短期課程８１期生の柿元渚さん（２２）は「緊張したが、警察官として自覚ができた」と話した。