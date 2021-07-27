観測ロケット打ち上げ成功　新エンジン技術 世界初の宇宙実証　ＪＡＸＡ 内之浦射場

2021/07/27 09:30

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２７日午前５時３０分、肝付町の内之浦宇宙空間観測所から観測ロケット「Ｓ５２０－３１号機」を打ち上げた。メタンと酸素が反応して起きる衝撃波を推力に変える「デトネーションエンジン」と呼ばれる技術を、世界で初めて宇宙空間で実証した。実験の様子を記録したカプセルは海上で回収した。３１号機は当初２０日に打ち上げ予定だったが、悪天候で延期していた。Ｓ５２０の打ち上げは、２０１５年９月以来。