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全国高校駅伝　女子・神村８位入賞、男子・鹿実は30位

(2017/12/24 23:00)
　全国高校駅伝は２４日、京都市の西京極陸上競技場発着のコースで行われた。第２９回の女子（５区間、２１．０９７５キロ）は、２年連続出場の神村学園が１時間９分４秒で８位となり、昨年の３位に続く連続入賞を果たした。第６８回の男子（７区間、４２．１９５キロ）は、２０年連続出場の鹿児島実が２時間９分８秒で３０位だった。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）


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