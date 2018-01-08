真冬にヒマワリ鮮やか　喜入

(2018/01/08 23:15)

真冬に黄色い花を咲かせるヒマワリ＝鹿児島市喜入中名町

鹿児島県内は８日、南から暖かい空気が流れ込み、寒さが緩んだ。最低気温は鹿児島市１２．１度など、各地で４月上旬～５月上旬並み。同市喜入中名町の畑では曇り空の下、約１５００本のヒマワリが鮮やかに咲き、道行く人を楽しませていた。鹿児島地方気象台によると、県内は今後、西高東低の冬型の気圧配置が強まり、寒さが戻る見通し。東シナ海側を中心に曇りや雨の天気が続くとみられ、１０～１２日は山地で雪が降る恐れがある。