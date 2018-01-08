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真冬にヒマワリ鮮やか　喜入

(2018/01/08 23:15)
真冬に黄色い花を咲かせるヒマワリ＝鹿児島市喜入中名町
　鹿児島県内は８日、南から暖かい空気が流れ込み、寒さが緩んだ。最低気温は鹿児島市１２．１度など、各地で４月上旬～５月上旬並み。同市喜入中名町の畑では曇り空の下、約１５００本のヒマワリが鮮やかに咲き、道行く人を楽しませていた。
　鹿児島地方気象台によると、県内は今後、西高東低の冬型の気圧配置が強まり、寒さが戻る見通し。東シナ海側を中心に曇りや雨の天気が続くとみられ、１０～１２日は山地で雪が降る恐れがある。
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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