真冬にヒマワリ鮮やか 喜入
(2018/01/08 23:15)
鹿児島県内は８日、南から暖かい空気が流れ込み、寒さが緩んだ。最低気温は鹿児島市１２．１度など、各地で４月上旬～５月上旬並み。同市喜入中名町の畑では曇り空の下、約１５００本のヒマワリが鮮やかに咲き、道行く人を楽しませていた。
真冬に黄色い花を咲かせるヒマワリ＝鹿児島市喜入中名町
鹿児島地方気象台によると、県内は今後、西高東低の冬型の気圧配置が強まり、寒さが戻る見通し。東シナ海側を中心に曇りや雨の天気が続くとみられ、１０～１２日は山地で雪が降る恐れがある。
（記事全文は９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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