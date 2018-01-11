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西郷さぁ展示館　12日オープン　直筆の掛け軸・銃など50点　南大隅町

(2018/01/11 20:15)
西郷が狩りの際、住民から借りたとされる銃＝南大隅町の「西郷さぁ展示館」
　南大隅町根占川北に１２日、西郷隆盛ゆかりの品を集めた「西郷（せご）さぁ展示館」がオープンする。町民から寄せられた直筆の掛け軸や銃など約５０点を紹介。西郷の宿所が現存する町をＰＲし、観光客の呼び込みを図る。
　町などでつくる実行委員会が根占交番隣の旧農業改良普及所を改装、１年限定で開設する。掛け軸は近くの鳥浜義巳さん（８８）が所有する２幅。いずれも幅約６０センチ、高さ約１２０センチの紙に七言絶句の漢詩が書かれている。
　１２日は午前１０時に式典後、午後１時から開館。期間は来年１月３１日まで、午前９時～午後４時半。月曜休館。入館料１人２００円、高校生以下無料。駐車場１５台。近くにある西郷の宿所は見学無料。町教育委員会＝0994(24)3143
南大隅町の鳥浜家に残る西郷直筆の書＝同町の「西郷さぁ展示館」
（記事全文は12日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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