偉人に扮して観光盛り上げ まちなかおもてなし隊結成 鹿児島市
(2018/01/12 06:30)
鹿児島市は１１日、「まちなかおもてなし隊」を披露した。西郷隆盛や大久保利通らに扮（ふん）して繁華街や観光施設周辺を歩き回り、観光客に道案内をしたり、寸劇を上演したりする。市街地を幕末・維新期のテーマパークのように楽しんでもらうことでリピーターを増やし、「稼ぐ観光」を図る。
気合を入れる「まちなかおもてなし隊」のメンバー＝鹿児島市加治屋町
隊員は１０代後半～４０代後半の学生や社会人ら約４０人。市の委託を受けたイベント企画運営会社のミエルカ（鹿児島市）が昨年１０月、オーディションを実施し選ばれた。
初仕事は１３日。来年１月１４日までの土日祝日の午前１０時～午後３時に、１日約１０人が出動する。３、４班に分かれ、鹿児島中央駅東口駅前広場から「西郷どん大河ドラマ館」の鹿児島中央駅エリアと、西郷銅像前から天文館アーケードの天文館エリアでハイタッチ、記念撮影などでもてなす。
（記事全文は12日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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