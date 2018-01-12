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偉人に扮して観光盛り上げ　まちなかおもてなし隊結成　鹿児島市

(2018/01/12 06:30)
気合を入れる「まちなかおもてなし隊」のメンバー＝鹿児島市加治屋町
　鹿児島市は１１日、「まちなかおもてなし隊」を披露した。西郷隆盛や大久保利通らに扮（ふん）して繁華街や観光施設周辺を歩き回り、観光客に道案内をしたり、寸劇を上演したりする。市街地を幕末・維新期のテーマパークのように楽しんでもらうことでリピーターを増やし、「稼ぐ観光」を図る。
　隊員は１０代後半～４０代後半の学生や社会人ら約４０人。市の委託を受けたイベント企画運営会社のミエルカ（鹿児島市）が昨年１０月、オーディションを実施し選ばれた。
　初仕事は１３日。来年１月１４日までの土日祝日の午前１０時～午後３時に、１日約１０人が出動する。３、４班に分かれ、鹿児島中央駅東口駅前広場から「西郷どん大河ドラマ館」の鹿児島中央駅エリアと、西郷銅像前から天文館アーケードの天文館エリアでハイタッチ、記念撮影などでもてなす。
（記事全文は12日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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