大河ドラマ館へ偉人が案内　鹿児島中央駅地下通路にトリックアート

(2018/01/12 22:45)

大河ドラマ館への道を誘導する床面のトリックアート

壁から飛び出したように見える案内＝１２日、鹿児島市中央町

「西郷どん 大河ドラマ館」オープン前日の１２日、鹿児島市の鹿児島中央駅東口地下通路に、西郷隆盛ら偉人のキャラクターをトリックアートにした案内が登場した。行き交う市民は「何これ」「あっ面白い」と立ち止まり、反応は上々だ。案内はシート状で床面２枚、壁面１枚。中央駅側では西郷と愛犬ツンが「大河ドラマ館はまっすぐでごわす」とお出迎え。ナポリ通り側では、西郷を先頭に大久保利通や篤姫らが歩いている。