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投票２月２８日まで　西郷犬１３匹、ＰＲキャラかけ選挙　いぶすき西郷どん館

(2018/01/13 20:22)
ずらりと並ぶ候補「犬」のポスター＝指宿市の時遊館ＣＯＣＣＯはしむれ
　指宿市の時遊館ＣＯＣＣＯはしむれに１２日オープンした「いぶすき西郷どん館」で、「ＳＧＤ１３総選挙」が始まった。「ＳＧＤ１３」は「西郷Ｄｏｇｓ１３」で、西郷隆盛が同市の鰻温泉に同行した１３匹の犬を意味する。
　西郷は生涯で多くの犬を飼っており、「ツン」「攘夷家」など１３匹の名前が残る。市は西郷と１３匹のＰＲキャラクターを作っており、西郷の隣の座をかけて争う。投票は２月２８日まで。
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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