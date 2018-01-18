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ウサギのような“珍”不知火　出水で収穫

(2018/01/18 13:00)
ウサギの耳のような形をした不知火＝出水市知識町
　出水市知識町で運送会社を経営する伊福透さん（６８）の畑で、ウサギの耳のように果皮が飛び出した形の不知火（デコポン）が見つかった。事務所を訪れた人たちの間で「珍しい」と話題になっている。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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