「どんどん鹿児島」西郷どんがＰＲ 鹿児島県が新ポスター
(2018/02/02 06:30)
鹿児島県は１日、新たなキャッチコピー「どんどん鹿児島」のポスターを発表した。今後５年間、県内の観光・宿泊施設や県外のイベント会場などに張る。
鹿児島県の新キャッチコピー「どんどん鹿児島」のポスター＝（鹿児島県提供）
「メイン」「食」「絶景」「歴史と伝統」の４種類。メインは西郷隆盛像を中心に温泉や牛肉など名所・名産の写真をちりばめ、「偉人もお迎え、魅力溢（あふ）れる鹿児島」の文句で旅情をいざなう。
サイズはＢ全判とＢ２判の２パターンで、計２万枚を用意。３月末をめどに英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、タイ語版も作製する。
（記事全文は２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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