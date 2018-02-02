「どんどん鹿児島」西郷どんがＰＲ　鹿児島県が新ポスター

(2018/02/02 06:30)

鹿児島県の新キャッチコピー「どんどん鹿児島」のポスター＝（鹿児島県提供）

鹿児島県は１日、新たなキャッチコピー「どんどん鹿児島」のポスターを発表した。今後５年間、県内の観光・宿泊施設や県外のイベント会場などに張る。「メイン」「食」「絶景」「歴史と伝統」の４種類。メインは西郷隆盛像を中心に温泉や牛肉など名所・名産の写真をちりばめ、「偉人もお迎え、魅力溢（あふ）れる鹿児島」の文句で旅情をいざなう。サイズはＢ全判とＢ２判の２パターンで、計２万枚を用意。３月末をめどに英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、タイ語版も作製する。