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「どんどん鹿児島」西郷どんがＰＲ　鹿児島県が新ポスター

(2018/02/02 06:30)
鹿児島県の新キャッチコピー「どんどん鹿児島」のポスター＝（鹿児島県提供）
　鹿児島県は１日、新たなキャッチコピー「どんどん鹿児島」のポスターを発表した。今後５年間、県内の観光・宿泊施設や県外のイベント会場などに張る。
　「メイン」「食」「絶景」「歴史と伝統」の４種類。メインは西郷隆盛像を中心に温泉や牛肉など名所・名産の写真をちりばめ、「偉人もお迎え、魅力溢（あふ）れる鹿児島」の文句で旅情をいざなう。
　サイズはＢ全判とＢ２判の２パターンで、計２万枚を用意。３月末をめどに英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、タイ語版も作製する。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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