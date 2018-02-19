第４回鹿児島ラーメン王決定戦 ２年ぶり「五郎家」優勝

(2018/02/19 06:30)

鹿児島市のウォーターフロントパークで開かれていた「第４回鹿児島ラーメン王決定戦」（鹿児島テレビ放送主催）は最終日の１８日、来場者投票の結果、五郎家（同市）が２年ぶりに優勝した。

昨年７～８月の県民約３万人による事前アンケートで選ばれた１５店と、前回大会の上位３店の計１８店が参戦。３日間で県内外から約１６万人が来場した。

２～５位は次の通り。

準優勝 ＴＡＫＥＴＯＲＡ（たけとら、指宿市）▽３位 サカノウエユニーク（鹿児島市）▽４位 麺屋剛（同）▽５位 鹿児島らーめん三男坊（鹿屋市）