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第４回鹿児島ラーメン王決定戦　２年ぶり「五郎家」優勝

(2018/02/19 06:30)
　鹿児島市のウォーターフロントパークで開かれていた「第４回鹿児島ラーメン王決定戦」（鹿児島テレビ放送主催）は最終日の１８日、来場者投票の結果、五郎家（同市）が２年ぶりに優勝した。
　昨年７～８月の県民約３万人による事前アンケートで選ばれた１５店と、前回大会の上位３店の計１８店が参戦。３日間で県内外から約１６万人が来場した。
　２～５位は次の通り。
　準優勝　ＴＡＫＥＴＯＲＡ（たけとら、指宿市）▽３位　サカノウエユニーク（鹿児島市）▽４位　麺屋剛（同）▽５位　鹿児島らーめん三男坊（鹿屋市）
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