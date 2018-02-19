TOP鹿児島のニュース スポーツ 駅伝 県下一周駅伝

県下一周駅伝第３日姶良が日間優勝

(2018/02/19 18:00)
　第６５回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第３日は１９日、出水市野田から霧島市の日当山までの１１区間１２２．６キロで行われ、姶良が６時間３６分２４秒で日間優勝した。鹿児島が２位、川薩が３位だった。以下、川辺、出水、肝属、日置、大島、曽於、指宿、熊毛、伊佐の順となった。
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ