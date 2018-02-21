県下一周駅伝第４日 肝属、12年ぶりの日間優勝
(2018/02/21 06:00)
第６５回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第４日は２０日、霧島市国分から鹿屋市までの１０区間１０９．１キロで行われ、肝属が５時間５８分２秒で１２年ぶりの日間優勝を果たした。
肝属は２位発進したあと２区でトップに立つと、そのまま地元・鹿屋のゴールに飛び込んだ。２位は姶良、３位鹿児島で、４位に郷土入りの曽於が続いた。以下、出水、川辺、川薩、日置、大島、指宿、伊佐、熊毛の順。
総合順位は姶良が２位鹿児島に７分４秒差とリードを広げた。３位は川辺。以下、肝属、出水、日置、川薩、曽於、大島、指宿、熊毛、伊佐となった。
前日の雨は朝までに上がりぽかぽか陽気。沿道では小中学生や高齢者らが長い列を作って声援を送った。最終日は２１日、南大隅町根占から鹿児島市までの１１区間１１４．８キロで競われる。
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