鹿児島マラソン　１万2500人　４日号砲

(2018/03/03 23:20)

レセプションで紹介される招待選手たち＝城山観光ホテル

「鹿児島マラソン２０１８」は４日午前８時半、鹿児島市本港新町のドルフィンポート前をスタートする。３回目の今年は、明治維新１５０周年記念大会。約１万２５００人が天文館や鹿児島湾沿いを駆け抜ける。鹿児島市など実行委員会、鹿児島陸上競技協会主催、南日本新聞社など共催。３日は同市の城山観光ホテルでレセプションがあり、三反園訓知事ら約１５０人が出席した。実行委員会長の森博幸市長は「春の大きな風物詩。歴史を肌で感じ、走った後は温泉や食で鹿児島の魅力を体感してほしい」とあいさつした。中央公園では関連イベントがある。南日本新聞はフルマラソン完走者全員の記録を７～９日付紙面に掲載する予定。