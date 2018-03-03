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鹿児島マラソン　１万2500人　４日号砲

(2018/03/03 23:20)
レセプションで紹介される招待選手たち＝城山観光ホテル
　「鹿児島マラソン２０１８」は４日午前８時半、鹿児島市本港新町のドルフィンポート前をスタートする。３回目の今年は、明治維新１５０周年記念大会。約１万２５００人が天文館や鹿児島湾沿いを駆け抜ける。
　鹿児島市など実行委員会、鹿児島陸上競技協会主催、南日本新聞社など共催。３日は同市の城山観光ホテルでレセプションがあり、三反園訓知事ら約１５０人が出席した。実行委員会長の森博幸市長は「春の大きな風物詩。歴史を肌で感じ、走った後は温泉や食で鹿児島の魅力を体感してほしい」とあいさつした。
　中央公園では関連イベントがある。南日本新聞はフルマラソン完走者全員の記録を７～９日付紙面に掲載する予定。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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