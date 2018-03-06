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新燃岳、７年ぶり爆発 鹿児島空港欠航相次ぐ

(2018/03/06 15:36)
噴煙を上げ続ける新燃岳＝６日午後２時４６分、霧島市牧園（南日本新聞社監視カメラ）
　霧島連山の新燃岳は６日午後２時２７分から同３時９分にかけて、爆発的噴火（爆発）が３回観測された。新燃岳の爆発は２０１１年３月１日以来、７年ぶり。
　鹿児島地方気象台によると、噴煙の高さは最高で２３００メートルに達した。火口の外に飛散する大きな噴石は確認されていない。
　新燃岳では１日から噴火が継続しており、６日は霧島市方面に降灰があった。降灰の影響で、午後３時現在、鹿児島空港発着の少なくとも４４便が欠航した。


　南日本新聞社は桜島降灰速報メールで、新燃岳上空の風向予報を提供している。午前７時ごろと午後３時ごろに配信。登録はこちらから。


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