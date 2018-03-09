木下大サーカス 11日開幕、花で彩って 施設が寄贈
(2018/03/09 22:50)
木下大サーカス鹿児島公演（南日本新聞社主催）は１１日、鹿児島市東開町のイオンモール鹿児島で開幕する。本番間近の９日、知的障害者支援施設が花のプランター３０個を贈った。テントの周囲に並べられ、来場者を出迎える。
花のプランターを受け取り、鼻を高く掲げる象のワッサナー＝鹿児島市東開町
同社が１月、県と市の社会福祉協議会に寄贈した福祉招待券のお礼。旭福祉センター（岡之原町）とゆうかり学園（同）両施設の利用者１３人が会場を訪れ、パンジーやビオラなどを同社営業推進本部の藤本菜摘さん（２７）に手渡した。
初日は午後０時４５分からのセレモニー後、１時と３時４０分の２回公演する。５月２０日まで。事務局＝099(267)0090。
（記事全文は10日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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