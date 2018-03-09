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木下大サーカス　11日開幕、花で彩って　施設が寄贈

(2018/03/09 22:50)
花のプランターを受け取り、鼻を高く掲げる象のワッサナー＝鹿児島市東開町
　木下大サーカス鹿児島公演（南日本新聞社主催）は１１日、鹿児島市東開町のイオンモール鹿児島で開幕する。本番間近の９日、知的障害者支援施設が花のプランター３０個を贈った。テントの周囲に並べられ、来場者を出迎える。
　同社が１月、県と市の社会福祉協議会に寄贈した福祉招待券のお礼。旭福祉センター（岡之原町）とゆうかり学園（同）両施設の利用者１３人が会場を訪れ、パンジーやビオラなどを同社営業推進本部の藤本菜摘さん（２７）に手渡した。
　初日は午後０時４５分からのセレモニー後、１時と３時４０分の２回公演する。５月２０日まで。事務局＝099(267)0090
（記事全文は10日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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