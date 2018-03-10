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来場者に夢、感動、勇気を　木下大サーカス、いよいよ開幕

(2018/03/10 22:00)
演出家らを前にリハーサルで動きの確認をする団員＝鹿児島市東開町
　木下大サーカス鹿児島公演（南日本新聞社主催）は１１日、鹿児島市東開町のイオンモール鹿児島特設会場で開幕する。午後０時４５分からオープニングセレモニーがあり、開演は午後１時、３時４０分。
　１０日のリハーサルでは、木下唯志社長（６８）や演出家らが、出演者、スタッフのパフォーマンスや服装を細かくチェックし、最終仕上げに入った。木下社長は「世界一の魂の集団を目指すサーカス団として最高の舞台を整えた。来場者に夢、感動、勇気を与えたい」と話した。
　公演は約２時間。１１日を除く日祝は午前１０時１０分、午後１時、３時４０分の３回。月～水、土曜日（４月１１日、５月２、９日は休み）は午前１１時、午後１時４０分の２回、金曜日は午後１時、３時４０分の２回。休演日は木曜（５月３日は開演）。事務局＝099(267)0090
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