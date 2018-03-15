聖地巡礼 世界観どっぷり 「ロボノ」バスツアー 18日まで 種子島
(2018/03/15 21:20)
種子島を舞台としたゲーム、アニメ「ロボティクス・ノーツ」の聖地を、ラッピングバスで巡る期間限定のツアーが始まった。初日の１４日は３人が参加。海食洞窟・千座（ちくら）の岩屋や旧種子島空港などを半日かけて見学し作品の世界に浸った。１８日まで。
作品に登場する種子島中央高校前に立ち寄ったラッピングバス＝中種子町野間
西之表市商店街振興協同組合が企画。スマートフォンの観光アプリ「ふらっと案内」で、ツアー限定のデジタルスタンプラリーも行う。午後０時半出発。３０００円（中学生以下１５００円）。クリアファイル、ポスターなど限定グッズ付き。予約は商店街まちかどインフォメーションセンター＝0997(22)9220。
（記事全文は16日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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