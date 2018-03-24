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伝統工芸の竹細工習得　さつま町

(2018/03/24 20:00)
修了作品展で表彰を受ける研究生＝さつま町の宮之城伝統工芸センター
　さつま町の宮之城伝統工芸センターで２２日、竹細工教室の修了式があった。修了作品展の入賞作が並ぶ中、熊本や宮崎を含む県内外から参加した１～４年生と研究生の計１０５人に修了証書が授与された。
　教室は昨年５月から月２回あり、受講生は盛り皿や手提げ籠などを月１個のペースで計１１個制作。式で戸谷満理事長（８３）は「努力と汗がにじむ作品ばかり。これからも初心を貫き、夢を追って」とあいさつした。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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