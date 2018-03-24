伝統工芸の竹細工習得　さつま町

(2018/03/24 20:00)

修了作品展で表彰を受ける研究生＝さつま町の宮之城伝統工芸センター

さつま町の宮之城伝統工芸センターで２２日、竹細工教室の修了式があった。修了作品展の入賞作が並ぶ中、熊本や宮崎を含む県内外から参加した１～４年生と研究生の計１０５人に修了証書が授与された。教室は昨年５月から月２回あり、受講生は盛り皿や手提げ籠などを月１個のペースで計１１個制作。式で戸谷満理事長（８３）は「努力と汗がにじむ作品ばかり。これからも初心を貫き、夢を追って」とあいさつした。