企業国際展開　留学生にPR　県内19社が採用説明会　鹿児島市

(2018/03/25 13:00)

事業内容を説明する県内企業の採用担当者＝鹿児島市の鹿児島大学

鹿児島県と鹿児島商工会議所は２４日、留学生を対象にした合同企業説明会を鹿児島市で開いた。観光、製造を中心に県内企業１９社が１社ずつブースを設け、これまでの外国人の採用実績や海外進出の展望などをＰＲした。鹿児島、宮崎、熊本、福岡の大学や短大、専門学校に通う留学生４７人が参加した。ホテルや放送局の担当者と面談した中国からの留学生で鹿児島国際大学大学院２年の黄献〓（草冠に宝のウ冠がワ冠）さん（２４）は「鹿児島を盛り上げようという気持ちが伝わってきた」と話した。