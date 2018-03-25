トリックアート 西郷どんと握手 鹿児島中央駅一番街
(2018/03/25 06:30)
鹿児島市中央町に西郷隆盛のトリックアートが登場した。２３～２５日に開催中の「一番街 春の西郷どんまつり」に合わせ、商店街振興組合が設置。中央町１９・２０番街区市街地再開発事業の仮囲いに取り付けられ、工事完成の２０２０年ごろまで展示される。
西郷さんと握手する写真が撮れるトリックアート＝鹿児島市中央町
タイトルは「西郷さんと握手しよう」。縦、横とも２．４メートルで、桜島をバックにした西郷さんが、右手を差し出す様子が描かれている。
（記事全文は25日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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