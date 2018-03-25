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トリックアート　西郷どんと握手　鹿児島中央駅一番街

(2018/03/25 06:30)
西郷さんと握手する写真が撮れるトリックアート＝鹿児島市中央町
　鹿児島市中央町に西郷隆盛のトリックアートが登場した。２３～２５日に開催中の「一番街　春の西郷どんまつり」に合わせ、商店街振興組合が設置。中央町１９・２０番街区市街地再開発事業の仮囲いに取り付けられ、工事完成の２０２０年ごろまで展示される。
　タイトルは「西郷さんと握手しよう」。縦、横とも２．４メートルで、桜島をバックにした西郷さんが、右手を差し出す様子が描かれている。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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