TOP鹿児島のニュース くらし・文化 教育

情報誌で地元発信　美山を取材、OBと製作　伊集院高生９人

(2018/03/25 20:00)
伊集院高校生が作ったフリーペーパー「美山旅。」＝日置市の同校
　日置市の伊集院高校１、２年生９人が市内の薩摩焼の里、美山を取材し、フリーペーパー「美山旅。」を作った。同校で２２日、総合学習の研究発表会があり、生徒約４５０人に配られた。
　卒業生で、地域創生を学ぶ高橋空雅（くうが）さん＝北九州市立大学４年＝が美山に関心があり、企画を持ち込んだ。卒業時の担任の先生に相談し、実現した。市内の個人や企業からの寄付で製作費を賄った。
（記事全文は26日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ