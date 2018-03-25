情報誌で地元発信　美山を取材、OBと製作　伊集院高生９人

(2018/03/25 20:00)

伊集院高校生が作ったフリーペーパー「美山旅。」＝日置市の同校

日置市の伊集院高校１、２年生９人が市内の薩摩焼の里、美山を取材し、フリーペーパー「美山旅。」を作った。同校で２２日、総合学習の研究発表会があり、生徒約４５０人に配られた。卒業生で、地域創生を学ぶ高橋空雅（くうが）さん＝北九州市立大学４年＝が美山に関心があり、企画を持ち込んだ。卒業時の担任の先生に相談し、実現した。市内の個人や企業からの寄付で製作費を賄った。