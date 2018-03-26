西郷どん館 入場者10万人達成 鹿児島市
(2018/03/26 06:30)
鹿児島市加治屋町の「西郷どん 大河ドラマ館」の入場者が、２５日、１０万人に達した。同館は今年１月に開館。節目の来場者となった神奈川県藤沢市の会社員、東真人さん（５１）に、三反園訓鹿児島県知事が、記念証と記念品を贈った。
入場者10万人達成のくす玉を割る東真人さん（左から２人目）一家と、三反園訓知事＝鹿児島市加治屋町
東さんは、鹿児島市出身の妻・真由美さん（４８）や息子３人と帰省中。「明治維新に興味があるので展示は面白かった。ドラマも激動期に入るので楽しみ」と語った。
（記事全文は26日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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