徳之島町議　16人決まる

(2018/03/25 23:43)

任期満了に伴う徳之島町議会議員選挙は２５日投票があり、即日開票の結果、新議員１６人が決まった。１７人が立候補し、現職１３人、元職１人、新人２人が当選した。党派別は公明１、共産１、他は無所属。当日有権者数は８８４０人（男４３２３人、女４５１７人）、投票者総数は７１８３人（有効７１３０、無効５３）。投票率は８１．２６％で、前回２０１４年を２．４９ポイント下回った。

◇徳之島町議選開票結果

(25日午後10時20分、選管最終)

(定数16－17、得票順)

当 606 竹山 成浩

当 520 植木 厚吉

当 511 池山 富良

当 469 行沢 弘栄

当 450 松田 太志

当 442 住田 克幸

当 426 徳田 進

当 425 勇元 勝雄

当 400 宮之原順子

当 397 幸 千恵子

当 395 富田 良一

当 376 福岡兵八郎

当 374 是枝孝太郎

当 362 大沢 章宏

当 355 木原 良治

当 334 広田 勉

288 崎田 保彦

