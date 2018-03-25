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徳之島町議　16人決まる

(2018/03/25 23:43)
　任期満了に伴う徳之島町議会議員選挙は２５日投票があり、即日開票の結果、新議員１６人が決まった。
　１７人が立候補し、現職１３人、元職１人、新人２人が当選した。党派別は公明１、共産１、他は無所属。
　当日有権者数は８８４０人（男４３２３人、女４５１７人）、投票者総数は７１８３人（有効７１３０、無効５３）。投票率は８１．２６％で、前回２０１４年を２．４９ポイント下回った。

◇徳之島町議選開票結果
(25日午後10時20分、選管最終)
(定数16－17、得票順)
当 606　竹山　成浩
当 520　植木　厚吉
当 511　池山　富良
当 469　行沢　弘栄
当 450　松田　太志
当 442　住田　克幸
当 426　徳田　　進
当 425　勇元　勝雄
当 400　宮之原順子
当 397　幸　千恵子
当 395　富田　良一
当 376　福岡兵八郎
当 374　是枝孝太郎
当 362　大沢　章宏
当 355　木原　良治
当 334　広田　　勉
　 288　崎田　保彦

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