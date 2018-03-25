徳之島町議 16人決まる
(2018/03/25 23:43)
任期満了に伴う徳之島町議会議員選挙は２５日投票があり、即日開票の結果、新議員１６人が決まった。
１７人が立候補し、現職１３人、元職１人、新人２人が当選した。党派別は公明１、共産１、他は無所属。
当日有権者数は８８４０人（男４３２３人、女４５１７人）、投票者総数は７１８３人（有効７１３０、無効５３）。投票率は８１．２６％で、前回２０１４年を２．４９ポイント下回った。
◇徳之島町議選開票結果
１７人が立候補し、現職１３人、元職１人、新人２人が当選した。党派別は公明１、共産１、他は無所属。
当日有権者数は８８４０人（男４３２３人、女４５１７人）、投票者総数は７１８３人（有効７１３０、無効５３）。投票率は８１．２６％で、前回２０１４年を２．４９ポイント下回った。
◇徳之島町議選開票結果
(25日午後10時20分、選管最終)
(定数16－17、得票順)
当 606 竹山 成浩
当 520 植木 厚吉
当 511 池山 富良
当 469 行沢 弘栄
当 450 松田 太志
当 442 住田 克幸
当 426 徳田 進
当 425 勇元 勝雄
当 400 宮之原順子
当 397 幸 千恵子
当 395 富田 良一
当 376 福岡兵八郎
当 374 是枝孝太郎
当 362 大沢 章宏
当 355 木原 良治
当 334 広田 勉
288 崎田 保彦
- 徳之島町議 16人決まる (03/25 23:43)
- 子どもと共に豊作・豊漁祈る いちき串木野市で「太郎太郎祭り」 (03/25 23:00)
- 新燃岳で火砕流 小規模、火口西へ800メートル (03/25 22:35)
- 情報誌で地元発信 美山を取材、OBと製作 伊集院高生９人 (03/25 20:00)
- 鹿児島Ｕ敗れる 藤枝に１－２ (03/25 16:14)
- 企業国際展開 留学生にPR 県内19社が採用説明会 鹿児島市 (03/25 13:00)
- トリックアート 西郷どんと握手 鹿児島中央駅一番街 (03/25 06:30)
- 鹿児島レブナイズ 第３期黒星発進 (03/24 23:20)
- おいしい肉、魚の食べ方知って 照国神社で肉月灯・魚月灯 鹿児島市 (03/24 22:35)
- 伝統工芸の竹細工習得 さつま町 (03/24 20:00)
- 「西郷どん」の生涯、紙芝居で 城山観光ホテル社員・安川さん (03/24 13:00)
- 希望胸に社会へ 鹿児島大、鹿屋体大で卒業式 (03/24 06:30)
- 鹿児島市南部に特別支援学校新設へ 知事が表明 (03/23 23:30)
- 15の春、コーヒー植樹 宇検の３中学14人が卒業記念に (03/23 22:00)
- 夏井海岸の地質学ぶ 見学会に80人 志布志 (03/23 20:30)
- 中国に鹿児島県産品PR 清華大視察団と交流 鹿児島市 (03/23 13:00)
- 卒業写真に手製フォトフレーム好評 鹿児島市・西伊敷小 (03/23 06:30)
- 鹿児島市議５減可決 23年ぶり改正、定数45に (03/22 23:16)
- 「さつまるちゃんのうた」できた さつま・佐志小３年生10人が作詞 (03/22 22:00)
- 衰退商店街、壁画で新生 天城・平土野アートプロジェクト (03/22 20:00)
- 戦争の記憶未来へ 出水でピースキャンドルの集い、不戦と平和誓う (03/22 13:00)
- サトウキビ不作、過去最低水準 自民対策委、種子島を視察 (03/22 06:30)
- 個性豊かな191点 武蔵野美大卒業生らの「む展」開幕 鹿児島市 (03/21 23:30)
- 大渦と海峡楽しんで 阿久根市、梶折鼻公園周辺に遊歩道と駐車場新設 (03/21 22:00)
- 枕崎・火の神乙女太鼓「爽」、１０回目の全国大会へ練習大詰め (03/21 20:00)
- 鹿児島Ｕ、福島に０－０ 今季初の敵地戦 (03/21 16:01)
- 吹上・船木神社で「船こぎ祭り」 模型船揺らし安全祈る (03/21 13:00)
- 鹿児島市のタクシー、２割超の462台を減車 過当競争防止へ (03/21 06:30)
- 霧島連山・新燃岳、４日ぶりに噴火 (03/20 23:50)
- 屋久島・ヤクタネゴヨウ全木調査終了 １８年間かけ２５５０本確認 (03/20 22:07)