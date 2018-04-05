新燃岳爆発、噴煙５０００メートル
(2018/04/05 10:22)
霧島連山の新燃岳で５日午前３時半ごろ、空振を伴う爆発的噴火が起きた。噴煙は一連の噴火活動で最も高い５０００メートルに達した。降灰の影響で、ＪＲ吉都線は一時運転を見合わせた。
火山雷を伴いながら、噴煙を上げる新燃岳＝５日午前３時４７分、霧島市牧園（南日本新聞社監視カメラ）
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