鹿児島県消防学校　女性最多６人入学

(2018/04/05 20:00)

鹿児島県消防学校に入校した過去最多の女性６人＝日置市東市来の同校

日置市東市来の鹿児島県消防学校で４日、第８１期消防職員初任教育入校式があった。入校生７０人のうち女性が過去最多の６人で、９月までの寮生活を「支え合っていく」と声をそろえた。女性入校者は熊毛地区消防組合の〓（吉の士が土）田有貴さん（２４）、鹿児島市消防局の浜田聖愛（まりえ）さん（２３）、霧島市消防局の工藤みなみさん（２２）、大隅肝属地区消防組合の湯ノ上晴南さん（２１）と脇恵美さん（２１）、指宿南九州消防組合の都田亜沙菜（あすな）さん（１８）。男性と同じメニューで救助の実技や法学などを学ぶ。