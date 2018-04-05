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鹿児島県消防学校　女性最多６人入学

(2018/04/05 20:00)
鹿児島県消防学校に入校した過去最多の女性６人＝日置市東市来の同校
　日置市東市来の鹿児島県消防学校で４日、第８１期消防職員初任教育入校式があった。入校生７０人のうち女性が過去最多の６人で、９月までの寮生活を「支え合っていく」と声をそろえた。
　女性入校者は熊毛地区消防組合の〓（吉の士が土）田有貴さん（２４）、鹿児島市消防局の浜田聖愛（まりえ）さん（２３）、霧島市消防局の工藤みなみさん（２２）、大隅肝属地区消防組合の湯ノ上晴南さん（２１）と脇恵美さん（２１）、指宿南九州消防組合の都田亜沙菜（あすな）さん（１８）。男性と同じメニューで救助の実技や法学などを学ぶ。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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