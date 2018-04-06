甲突川河畔 灯籠彩る 桜灯りフェスタ
(2018/04/06 22:00)
鹿児島市の甲突川河畔一帯（高見橋―高麗橋）を１０００個以上の灯籠で彩る「桜灯（あか）りフェスタ」が６日夕、始まった。特設ステージもつくられ、鹿児島大生らがジャズの生演奏を披露した。８日まで。
幻想的な光で会場を彩る灯籠＝鹿児島市加治屋町
７、８日は午前１１時から。両日は近くの維新ふるさと館で「薩摩維新ふるさと博」もあり、明治維新がテーマの芝居や体験企画などが用意されている。
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