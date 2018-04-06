TOP鹿児島のニュース くらし・文化 地域

甲突川河畔　灯籠彩る　桜灯りフェスタ

(2018/04/06 22:00)
幻想的な光で会場を彩る灯籠＝鹿児島市加治屋町
　鹿児島市の甲突川河畔一帯（高見橋―高麗橋）を１０００個以上の灯籠で彩る「桜灯（あか）りフェスタ」が６日夕、始まった。特設ステージもつくられ、鹿児島大生らがジャズの生演奏を披露した。８日まで。
　７、８日は午前１１時から。両日は近くの維新ふるさと館で「薩摩維新ふるさと博」もあり、明治維新がテーマの芝居や体験企画などが用意されている。
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ