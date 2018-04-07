鹿児島レブナイズ第３期初勝利 東京Ｃに１００－９３

(2018/04/07 20:11)

バスケットボール男子のＢリーグ３部（Ｂ３）は７日、各地で３試合があった。鹿児島レブナイズ（鹿児島Ｒ）は鹿児島市の鹿児島アリーナで東京Ｃと対戦し、１００－９３で第３期初勝利を飾った。２点差を追う第４クオーターに玉田、山田などの得点で逆転。マーティンは４０得点と活躍した。鹿児島Ｒは８日午後２時から、同会場で東京Ｃと再戦する。