薩摩・徳川・会津・庄内の子孫、和歌で親睦　鹿児島・仙巌園「曲水の宴」

(2018/04/09 22:20)

酒杯が流れ着くまでに和歌をしたためる参加者＝８日、鹿児島市吉野町の仙巌園

曲がりくねった水流沿いに並び、和歌を詠む「曲水の宴」が８日、鹿児島市吉野町の仙巌園であった。明治維新１５０年にあたる今年は、戊辰戦争で敵味方に分かれた薩摩藩島津家と徳川本家、会津藩松平家（福島県）、庄内藩酒井家（山形県）の子孫が初めて一堂に会し、武家装束で和歌をしたためた。島津家３２代嫡男の島津忠裕さん（４５）、徳川家１８代嫡男の徳川家広さん（５３）、会津松平家１４代当主の松平保久（もりひさ）さん（６４）、庄内酒井家１８代嫡男の酒井忠順（ただより）さん（４３）ら８人が参加した。