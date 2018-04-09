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薩摩・徳川・会津・庄内の子孫、和歌で親睦　鹿児島・仙巌園「曲水の宴」

(2018/04/09 22:20)
酒杯が流れ着くまでに和歌をしたためる参加者＝８日、鹿児島市吉野町の仙巌園
　曲がりくねった水流沿いに並び、和歌を詠む「曲水の宴」が８日、鹿児島市吉野町の仙巌園であった。明治維新１５０年にあたる今年は、戊辰戦争で敵味方に分かれた薩摩藩島津家と徳川本家、会津藩松平家（福島県）、庄内藩酒井家（山形県）の子孫が初めて一堂に会し、武家装束で和歌をしたためた。
　島津家３２代嫡男の島津忠裕さん（４５）、徳川家１８代嫡男の徳川家広さん（５３）、会津松平家１４代当主の松平保久（もりひさ）さん（６４）、庄内酒井家１８代嫡男の酒井忠順（ただより）さん（４３）ら８人が参加した。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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