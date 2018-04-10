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長島町長選、現新の一騎打ち

(2018/04/10 17:05)
　１０日告示の任期満了に伴う長島町長選挙は、４期目を目指す現職の川添健氏（７４）と、新人でＮＰＯ法人理事長の大戸宏章氏（４４）の無所属２人による一騎打ちとなった。投開票は１５日。
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