鳥獣害情報 ネットで共有 国内初、自治体へ販売 富士通、JA鹿児島の合弁会社

(2018/04/11 13:00)

富士通鹿児島インフォネット（鹿児島市）は、有害鳥獣用わなの設置場所や捕獲実績といったデータを外部サーバーに一元化し、自治体や猟友会などの関係者５０人以上と情報共有できるシステムを開発した。鳥獣被害対策用のクラウドサービスとしては国内初。農家を悩ませ続ける鳥獣被害の軽減、対策業務効率化が狙い。

同社はＪＡグループ鹿児島と富士通（東京）の合弁会社で、ＪＡの情報システムの開発や運用を担う。

わなや防護柵を衛星利用測位システム（ＧＰＳ）機能付きのカメラやスマートフォンで撮影して登録すると、ネット上の地図に印が表示される。わなの設置位置が把握しやすくなり、住民や登山者へ注意喚起できる。

