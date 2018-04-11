鳥獣害情報 ネットで共有 国内初、自治体へ販売 富士通、JA鹿児島の合弁会社
(2018/04/11 13:00)
富士通鹿児島インフォネット（鹿児島市）は、有害鳥獣用わなの設置場所や捕獲実績といったデータを外部サーバーに一元化し、自治体や猟友会などの関係者５０人以上と情報共有できるシステムを開発した。鳥獣被害対策用のクラウドサービスとしては国内初。農家を悩ませ続ける鳥獣被害の軽減、対策業務効率化が狙い。
同社はＪＡグループ鹿児島と富士通（東京）の合弁会社で、ＪＡの情報システムの開発や運用を担う。
わなや防護柵を衛星利用測位システム（ＧＰＳ）機能付きのカメラやスマートフォンで撮影して登録すると、ネット上の地図に印が表示される。わなの設置位置が把握しやすくなり、住民や登山者へ注意喚起できる。
同社はＪＡグループ鹿児島と富士通（東京）の合弁会社で、ＪＡの情報システムの開発や運用を担う。
わなや防護柵を衛星利用測位システム（ＧＰＳ）機能付きのカメラやスマートフォンで撮影して登録すると、ネット上の地図に印が表示される。わなの設置位置が把握しやすくなり、住民や登山者へ注意喚起できる。
（記事全文は11日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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