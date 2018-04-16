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出水市議２０人決まる

(2018/04/16 00:39)
　任期満了に伴う出水市議会議員選挙は１５日投開票があり、新議員２０人が決まった。
　今回、定数が４減し、２７人が立候補した。当選者は現職１５人、元職１人、新人４人で、党派は公明１、共産１、他は無所属だった。
　当日有権者数は４万４２８１人（男２万５１８人、女２万３７６３人）。投票者総数は２万６９４０人（有効２万６７４９、無効１９１）。投票率は６０．８４％で、２０１４年の前回を５．０３ポイント下回った。

◇出水市議選開票結果
(15日午後10時28分、選管最終)
(定数20－27、得票順)
当 2,466　橋口　住眞
当 1,485　垣内　雄一
当 1,372　高崎　正風
当 1,353　土屋　工吉
当 1,290　築地　孝一
当 1,215　吉元　　勇
当 1,202　道上　正己
当 1,187　出水　睦雄
当 1,137　北御門伸彦
当 1,115　榎園　　隆
当 1,062　中嶋　敏子
当 1,061　鶴田悌次郎
当 1,049　田上真由美
当 1,013　上須田　清
当   937　杉本　尚喜
当   934　鶴田　　均
当   890　南鶴　洋志
当   869　日高　信一
当   810　枦山　卓二
当   717　宮田　幸一
　   659　中野　健一
　   634　田中　秀一
　   625　迫田小百美
　   555　児島喜一郎
　   474　鮎川　浩一
　   450　尾上　　誠
　   187　坂上　茂信

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