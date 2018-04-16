出水市議２０人決まる

(2018/04/16 00:39)

任期満了に伴う出水市議会議員選挙は１５日投開票があり、新議員２０人が決まった。今回、定数が４減し、２７人が立候補した。当選者は現職１５人、元職１人、新人４人で、党派は公明１、共産１、他は無所属だった。当日有権者数は４万４２８１人（男２万５１８人、女２万３７６３人）。投票者総数は２万６９４０人（有効２万６７４９、無効１９１）。投票率は６０．８４％で、２０１４年の前回を５．０３ポイント下回った。

◇出水市議選開票結果

(15日午後10時28分、選管最終)

(定数20－27、得票順)

当 2,466 橋口 住眞

当 1,485 垣内 雄一

当 1,372 高崎 正風

当 1,353 土屋 工吉

当 1,290 築地 孝一

当 1,215 吉元 勇

当 1,202 道上 正己

当 1,187 出水 睦雄

当 1,137 北御門伸彦

当 1,115 榎園 隆

当 1,062 中嶋 敏子

当 1,061 鶴田悌次郎

当 1,049 田上真由美

当 1,013 上須田 清

当 937 杉本 尚喜

当 934 鶴田 均

当 890 南鶴 洋志

当 869 日高 信一

当 810 枦山 卓二

当 717 宮田 幸一

659 中野 健一

634 田中 秀一

625 迫田小百美

555 児島喜一郎

474 鮎川 浩一

450 尾上 誠

187 坂上 茂信

