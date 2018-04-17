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バスターミナル運用開始　利便性向上に期待　JR志布志駅前

(2018/04/17 23:00)
JR志布志駅前に完成し、利用が始まったバスターミナル＝志布志市
　志布志市が整備を進めていたＪＲ日南線志布志駅前のバスターミナルが完成し、１５日、路線バスの発着が始まった。これまで３カ所に分散していたバス停が集約され、乗客の利便性向上が期待されている。
　市は２０１７年度、工事費約６１００万円をかけ、駅舎周辺の敷地約２７００平方メートルに、バスターミナルのほかタクシー乗降場、緑地帯などを整備した。バスは１日８４便が発着するという。今後、隣接地にイベント広場も整備する。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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