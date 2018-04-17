バスターミナル運用開始　利便性向上に期待　JR志布志駅前

(2018/04/17 23:00)

JR志布志駅前に完成し、利用が始まったバスターミナル＝志布志市

志布志市が整備を進めていたＪＲ日南線志布志駅前のバスターミナルが完成し、１５日、路線バスの発着が始まった。これまで３カ所に分散していたバス停が集約され、乗客の利便性向上が期待されている。市は２０１７年度、工事費約６１００万円をかけ、駅舎周辺の敷地約２７００平方メートルに、バスターミナルのほかタクシー乗降場、緑地帯などを整備した。バスは１日８４便が発着するという。今後、隣接地にイベント広場も整備する。