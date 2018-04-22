喜界町の１１７歳　「長寿世界一」 田島ナビさん死去

(2018/04/22 06:30)

特別養護老人ホーム「喜界園」で過ごす田島ナビさん＝２０１７年９月、喜界町赤連

長寿世界一とみられていた喜界町在住の田島（たじま）ナビさんが２１日午後７時５８分、老衰のため、入院先の町内の病院で死去した。１１７歳。自宅は喜界町荒木３０２。通夜は２２日午後６時から、喜界町の青木葬祭で。葬儀告別式は２３日の予定。喪主は孫の廣行（ひろゆき）さん。親族によると、田島さんは体調を崩し１月末から入院していた。田島さんは１９００（明治３３）年８月４日、喜界町荒木で生まれた。７男２女に恵まれ、２０１７年９月時点で孫２８人、ひ孫５６人、やしゃご６５人、来孫４人がいる。