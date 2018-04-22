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喜界町の１１７歳　「長寿世界一」 田島ナビさん死去

(2018/04/22 06:30)
特別養護老人ホーム「喜界園」で過ごす田島ナビさん＝２０１７年９月、喜界町赤連
　長寿世界一とみられていた喜界町在住の田島（たじま）ナビさんが２１日午後７時５８分、老衰のため、入院先の町内の病院で死去した。１１７歳。自宅は喜界町荒木３０２。通夜は２２日午後６時から、喜界町の青木葬祭で。葬儀告別式は２３日の予定。喪主は孫の廣行（ひろゆき）さん。
　親族によると、田島さんは体調を崩し１月末から入院していた。
　田島さんは１９００（明治３３）年８月４日、喜界町荒木で生まれた。７男２女に恵まれ、２０１７年９月時点で孫２８人、ひ孫５６人、やしゃご６５人、来孫４人がいる。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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