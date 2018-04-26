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曽於市公認キャラ・そお星人 絵本に　30日、発行記念式典

(2018/04/26 20:20)
５月から一般販売される絵本「そお星人がやってきた！」
　曽於市の公認キャラクター・そお星人を主人公にした絵本「そお星人がやってきた！」を作り、５月１日から販売を始める。そお星人だけでなく、市の特産品などもキャラクターとして登場。「親子で読んで曽於市にも遊びに来て」とＰＲしている。
　宇宙から「ソオランド」にやって来たそお星人と、曽於市特産の黒牛、ユズ、ハクサイなどを擬人化した住民が交流するストーリー。県指定無形民俗文化財の鬼追いをモチーフにした「オニゾー」も活躍する。
　価格は１４００円（税込み）。市商工観光課、市役所各支所、市内書店のほか、アマゾンでも購入できる。協会は一般販売に先立ち、４月３０日午前１０時半から市末吉総合センターで記念セレモニーを開き、先着１００人に先行販売する。そお星人との握手・記念撮影会もある。
　協会事務局（市商工観光課内）＝0986(76)8282
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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