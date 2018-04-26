曽於市公認キャラ・そお星人 絵本に 30日、発行記念式典
(2018/04/26 20:20)
曽於市の公認キャラクター・そお星人を主人公にした絵本「そお星人がやってきた！」を作り、５月１日から販売を始める。そお星人だけでなく、市の特産品などもキャラクターとして登場。「親子で読んで曽於市にも遊びに来て」とＰＲしている。
５月から一般販売される絵本「そお星人がやってきた！」
宇宙から「ソオランド」にやって来たそお星人と、曽於市特産の黒牛、ユズ、ハクサイなどを擬人化した住民が交流するストーリー。県指定無形民俗文化財の鬼追いをモチーフにした「オニゾー」も活躍する。
価格は１４００円（税込み）。市商工観光課、市役所各支所、市内書店のほか、アマゾンでも購入できる。協会は一般販売に先立ち、４月３０日午前１０時半から市末吉総合センターで記念セレモニーを開き、先着１００人に先行販売する。そお星人との握手・記念撮影会もある。
協会事務局（市商工観光課内）＝0986(76)8282。
（記事全文は２７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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