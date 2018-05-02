バラ1400本 甘い香り 錦江湾公園で見頃 鹿児島市
(2018/05/02 15:00)
鹿児島市平川町の錦江湾公園でバラが見頃を迎えている。赤や黄など鮮やかな２６３種約１４００本を植栽。市公園緑化課によると開花が例年より約１週間早まっており、ピークは週明けごろまで。
バラが見頃を迎え来園者でにぎわう錦江湾公園＝鹿児島市平川町
同園では１２、１３の両日、「はなまつり」を開催。バラの品種などに関わるクイズを解きながら園内を巡る散策オリエンテーリングや、花の苗や種の無料配布（数量限定）を予定している。
（記事全文は２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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