イーブイ、指宿交流大使に

(2018/05/02 11:00)

指宿市は４月２９日、任天堂の人気ゲームソフト「ポケットモンスター（ポケモン）」に登場するキャラクター「イーブイ」を、市のスポーツ・文化交流大使に任命した＝写真。イーブイはポケモンに２０年以上前から登場し続けている人気者で、制作会社がキャラクターを活用した事業を展開している。「イーブイ好き→いーぶいすき→いぶすき」と語呂合わせがいいことから、市が大使に起用した。市内の観光スポットで撮影した写真を、制作会社と市が会員制交流サイト「ツイッター」などで発信し、指宿の魅力をＰＲする。