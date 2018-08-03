明治維新の児童書出版 創作グループ「あしべ」 鹿児島市
(2018/08/03 23:00)
鹿児島市の創作グループ「かごしま児童文学『あしべ』」は、児童書「明治維新って何（なん）け？」を出版した。昨年１２月発行の同人誌に載せた特集を大幅に修正し、鹿児島市の出版助成を受けて６００部を発行。市内の全小中学校、公立図書館・図書室に置いた。会員たちは「夏休みの自由研究にも使ってもらえたらうれしい」と話す。
「明治維新って何け？」を出版したかごしま児童文学「あしべ」の執筆陣＝鹿児島市役所
島津斉彬、西郷隆盛、大久保利通らが活躍した幕末維新期を、写真やイラストを盛り込んで解説している。
総ルビ付き、Ｂ５判１０４ページ、８００円（税別）。あしべ書房＝090(8910)2847。
（記事全文は４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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