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若き西郷どん 紙芝居に　“鹿児島通”の女性有志、偉人描く　鹿児島市

(2018/08/18 13:00)
西郷隆盛を描いた紙芝居を楽しむ子どもたちと、企画した女性ら＝鹿児島市の武岡台小学校第２児童クラブ
　偉人と呼ばれる西郷隆盛も、子どものころは勉強嫌いでやんちゃだった―。“鹿児島通”の女性たちが西郷の青少年期に焦点をあてた紙芝居を作り、県内の児童クラブや地域の集まりで公演している。「悩みながら頑張って立派な人になった、親しみやすい人柄と努力を知ってほしい」と願いを込める。
　鹿児島の観光や文化の知識を問う「かごしま検定」の最上級試験合格者による「グランドマスターネットワーク」の女性有志８人が、企画した。普段は観光ガイドや、鹿児島の魅力を発信するＮＰＯ法人に携わる。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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