若き西郷どん 紙芝居に　“鹿児島通”の女性有志、偉人描く　鹿児島市

(2018/08/18 13:00)

西郷隆盛を描いた紙芝居を楽しむ子どもたちと、企画した女性ら＝鹿児島市の武岡台小学校第２児童クラブ

偉人と呼ばれる西郷隆盛も、子どものころは勉強嫌いでやんちゃだった―。“鹿児島通”の女性たちが西郷の青少年期に焦点をあてた紙芝居を作り、県内の児童クラブや地域の集まりで公演している。「悩みながら頑張って立派な人になった、親しみやすい人柄と努力を知ってほしい」と願いを込める。鹿児島の観光や文化の知識を問う「かごしま検定」の最上級試験合格者による「グランドマスターネットワーク」の女性有志８人が、企画した。普段は観光ガイドや、鹿児島の魅力を発信するＮＰＯ法人に携わる。